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Удары РФ по портам оказали большое влияние на экономику: бизнес и правительство ищут выход

00:15 14.09.2026 Пн
3 мин
Правительство, бизнес и структуры разработали шаги для выхода из кризиса
aimg Юлия Маловичко
Удары РФ по портам оказали большое влияние на экономику: бизнес и правительство ищут выход Фото: министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник (facebook.com/mykola.kalashnyk)
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В результате системных российских атак на портовую инфраструктуру грузопереработка в портах Большой Одессы с июля сократилась более чем в 15 раз. Чиновники, структуры и бизнес ищут пытаются решить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Николая Калашника.

Как отметил министр, Россия продолжает системно бить по портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Под российскими ударами оказываются не только порты, но и причалы, суда, якорные стоянки и маршруты мероприятия.

Это, в свою очередь, влияет на украинский экспорт, экономику и стабильность логистики, сказал Калашник. Ситуацию планируют решить.

"Вместе с народными депутатами, командованием Военно-морских и Воздушных сил, Одесской ОВА, АМПУ, Укрзализныци, Администрации судоходства, Украинского Дунайского пароходства и портового бизнеса разобрали текущую ситуацию и решения, которые необходимо принять", – рассказал министр.

В цифрах масштаб повреждений портовой инфраструктуры остается значительным. С начала полномасштабного вторжения РФ было повреждено или частично уничтожено 1173 объекта портовой инфраструктуры .

Кроме того, за это время были повреждены или частично уничтожены 274 гражданских судна .

Отдельно Калашник обратил внимание на резкое падение объемов грузопереработки в портах Большой Одессы. После 22 июля этот показатель сократился более чем в 15 раз.

При этом последствия этого выходят за рамки работы самих портов.

"Это прямой удар по украинскому экспорту, экономике, а также продовольственной безопасности других государств", – подчеркнул министр инфраструктуры.

Что обсуждали с портовым бизнесом

Известно, что во время совещания в Одессе представители государства и портового бизнеса обсудили возникшие из-за российских атак проблемы, а также условия, при которых предприятия могут продолжать работу в условиях постоянных угроз.

Речь шла, в частности, о необходимости обеспечения работы портов, защите людей, судов и инфраструктуры, а также финансовых условиях деятельности.

"Предметный разговор с портовым бизнесом. От сохранения работы портов, защиты людей, судов и инфраструктуры – до финансовых условий, страхования, компенсации убытков и стоимости логистики", – отметил чиновник.

Калашник подчеркнул, что, несмотря на уровень угроз, украинский бизнес должен продолжать работать. В то же время, по его словам, сама задача государства состоит в создании для этого необходимых возможностей.

Одним из направлений работы является поиск альтернативных маршрутов для перевозки грузов.

"Задача государства – создать для этого возможности. Вместе ищем альтернативные маршруты для грузов, прежде всего через железную дорогу и дунайские порты", – сообщил министр.

Таким образом, из-за российских ударов Украина вынуждена не только восстанавливать поврежденную портовую инфраструктуру, но и искать дополнительные логистические возможности для сохранения экспорта и работы бизнеса.

Подводя итоги встречи, Калашник отметил необходимость перехода от общих заявлений к конкретным решениям.

"Этот разговор был нужен. Без общих формулировок - с конкретными проблемами, которые сегодня сдерживают работу, и решениями, которые должны быть приняты", - резюмировал он.

Удары РФ по портам

Как известно, в последнее время враг усилил удары по портам на Юге Украины, хотя подобная практика наблюдалась и в прошлом году, просто была менее выраженной. К примеру, в 2025 году РФ ударила по порту в Одессе, было повреждено судно с соей.

Летом 2026 агрессор усилил удары по судам и портам, что значительно повлияло на экономику Украины, поскольку пострадал значительно и экспорт зерновых, что дает значительные поступления в бюджет. Также из-за ударов РФ по морским путям гибнут люди, как сообщалось, такой случай был недавно в порту Николаева.

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