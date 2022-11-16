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Удари РФ по енергетиці України. Понад 20 робітників ДТЕК постраждали, троє загинули

Фото: внаслідок ракетних ударів по Україні загинули 3 працівники ДТЕК (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З жовтня внаслідок ракетних ударів Росії по об'єктах енергетики загинули троє працівників ДТЕК. Ще 22 енергетики отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що вчора росіяни обстріляли ще одне підприємство ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Проте об'єкт зазнав значних ушкоджень.

У ДТЕК зазначили, що за півтора місяця Росія завдала вже 13 ударів по енергетичних підприємствах.

"Внаслідок попередніх 9ударів - ред.) 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити. Ворог атакував енергетичні об'єкти, тому частина областей залишилася без світла.

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, відновити пошкоджені об'єкти енергетики фахівці зможуть протягом одного-двох тижнів.

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