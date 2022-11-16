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Удары РФ по энергетике Украины. Более 20 рабочих ДТЭК пострадали, трое погибли

Фото: в результате ракетных ударов по Украине погибли 3 работника ДТЭК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С октября в результате ракетных ударов России по объектам энергетики погибли три работника ДТЭК. Еще 22 энергетика получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Вчера россияне обстреляли еще одно предприятие ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако объект получил значительные повреждения.

В ДТЭК отметили, что за полтора месяца Россия нанесла уже 13 ударов по энергетическим предприятиям.

"В результате предыдущих (ударов -ред.) 22 энергетиков получили ранения, 3 погибли. Также были пострадавшие среди спасателей", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Россия выпустила по Украине 96 ракет, из которых более 70 удалось сбить. Враг атаковал энергетические объекты, поэтому часть областей осталась без света.

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, восстановить поврежденные объекты энергетики специалисты смогут в течение одной-двух недель.

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