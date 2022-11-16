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У Києві найближчими днями очікується похолодання, попередили про сніг та ожеледицю

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Середа 16 листопада 2022 13:28
У Києві найближчими днями очікується похолодання, попередили про сніг та ожеледицю Фото: у Києві найближчими днями очікується похолодання, попередили про сніг та ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже у найближчі два дні у Києві очікується похолодання. Синоптики попередили про сніг та ожеледицю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Очікується, що перший сніг у столиці випаде завтра. Також снігопад прогнозують у п’ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця", - пише КМДА.

Зазначається, що снігоприбиральна техніка вже розпочала цілодобове чергування, а дорожники й спецтехніка готові боротися з ожеледицею.

"Для уникнення травматизму фахівці рекомендують водіям та пішоходам дотримуватися порад під час ожеледиці. Також звертаємо увагу, що в темний час доби бути особливо пильними на дорогах: водіям - дотримуватися ПДР, а пішоходам - носити флікери", - відзначає КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні очікуються перші морози та сніг. Вже у четвер температура може опуститися до 6 градусів морозу.

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