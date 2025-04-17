Атака "Шахедів" на Дніпро: росіяни майже влучили по мерії

Ввечері, 16 квітня, російські окупанти масовано атакували Дніпро "Шахедами". Внаслідок атаки пошкоджено багато будівель, а один з дронів ледь не влучив по мерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.

"Вони знову розвалили кучу цивільних будівель та в**бали "Шахедом" по мерії. Так, так. По мерії. Але не попали. Приліт в 100 метрах. Як раз поруч з пам'ятником Полю", - йдеться у повідомленні.

Також Філатов поінформував, що ворог зруйнував магазин жіночого одягу, який належить його дружині.

"Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО", - додав він.