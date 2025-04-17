ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Атака "Шахедів" на Дніпро: росіяни майже влучили по мерії

Дніпро, Четвер 17 квітня 2025 00:08
UA EN RU
Атака "Шахедів" на Дніпро: росіяни майже влучили по мерії Фото: у Дніпрі через ворожу атаку багато руйнувань (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 16 квітня, російські окупанти масовано атакували Дніпро "Шахедами". Внаслідок атаки пошкоджено багато будівель, а один з дронів ледь не влучив по мерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.

"Вони знову розвалили кучу цивільних будівель та в**бали "Шахедом" по мерії. Так, так. По мерії. Але не попали. Приліт в 100 метрах. Як раз поруч з пам'ятником Полю", - йдеться у повідомленні.

Також Філатов поінформував, що ворог зруйнував магазин жіночого одягу, який належить його дружині.

"Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО", - додав він.

Атака &quot;Шахедів&quot; на Дніпро: росіяни майже влучили по мерії

Наслідки атаки РФ по Дніпру

Нагадаємо, що на тлі атаки дронів в Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та культури. Поневічено автомобілі.

Крім того, загинули щонайменше дві людини та багато постраждалих.

Детально про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони Російська Федерація Борис Філатов
NEWS
Треба розраховувати на найгірший варіант: чи наважиться РФ на обстріл на Великдень
Треба розраховувати на найгірший варіант: чи наважиться РФ на обстріл на Великдень
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази