Дніпро масовано атакували "Шахеди": у місті пожежі, є поранені діти
Ввечері 16 квітня російські війська масовано атакували місто дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося декілька пожеж, постраждало двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
О 21:55 у Повітряних силах попередили, що російські війська запустили на Дніпро "Шахеди".
"Тримайтеся подалі від вікон, правило двох стін. Віримо в сили ППО", - написав Лукашук.
Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. У деяких районах міста зникло світло.
За словами Лисака, у Дніпрі через атаку дронів сталося кілька пожеж.
"Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо. Повітряна тривога все ще продовжується. Тож подбайте про безпеку", - додав глава ОВА.
Обстріл України ввечері 16 квітня
Ввечері середи, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу.
Внаслідок ворожого удару також пошкоджено приватний будинок.
Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив, що від російського удару постраждала ще й 7-річна дитина.
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