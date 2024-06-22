Удар по окупованому Маріуполі та околицях: Андрющенко розкрив подробиці "прильотів"
В тимчасово окупованому Маріуполі та околицях міста внаслідок сьогоднішніх ударів, 22 червня, по об'єктах базування російських загарбників постраждала велика кількість особового складу противника.
Про це заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".
"Наслідки просто прекрасні. Найбільш влучний на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, це селище Нікольське - це 17 кілометрів від міста. Там був приліт безпосередньо на територію ферми, де базуються російські окупанти", - розповів він, відповідаючи на запитання щодо наслідків ударів.
Андрющенко зазначив, що через ураження цього об'єкта "дуже велика кількість постраждалих, дуже велика кількість поранених".
За його словами, у Маріуполі лікарня №2 була "повністю забита", і туди продовжують звозити окупантів і безпосередньо з Нікольського, а також з аеропорту, куди також було влучення, та з полігону між Маріуполем і селищем Старий Крим.
"Переважно, це поранені без частин тіла, і їх дуже велика кількість. Задіяли всю потужність лікарні", - додав Андрющенко.
Що передувало
Раніше сьогодні вдень стало відомо, що в окупованому Маріуполі, зокрема у Приморському районі міста, пролунали вибухи. При цьому самі російські загарбники заявляли про роботу систем протиповітряної оборони в районі селища Нікольське. Також була інформація про "приліт".
Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілів в Маріуполі попередньо було влучання в базування окупантів, були пошкоджені до 5 одиниць техніки, а також ППО загарбників. Зазначалося також, що удар прийшовся на полігон біля селища Старий Крим та базування загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.
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