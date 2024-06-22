ua en ru
Вс, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по оккупированному Мариуполю и окрестностям: Андрющенко раскрыл подробности "прилетов"

Мариуполь, Суббота 22 июня 2024 23:35
UA EN RU
Удар по оккупированному Мариуполю и окрестностям: Андрющенко раскрыл подробности "прилетов" Фото: в Мариуполе были "прилеты" по базам окупантов (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мариуполе и окрестностях города в результате сегодняшних ударов, 22 июня, по объектам базирования российских захватчиков пострадало большое количество личного состава противника.

Об этом заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".

"Последствия просто прекрасные. Самый точный на сегодняшний день, насколько нам известно, этот поселок Никольское - это 17 километров от города. Там был прилет непосредственно на территорию фермы, где базируются российские оккупанты", - рассказал он, отвечая на вопросы о последствиях ударов.

Андрющенко отметил, что из-за поражения этого объекта "очень большое количество пострадавших, очень большое количество раненых".

По его словам, в Мариуполе больница №2 была "полностью забита", и туда продолжают свозить оккупантов и непосредственно из Никольского, а также из аэропорта, куда также было попадание, и с полигона между Мариуполем и поселком Старый Крым.

"Преимущественно, это раненые без частей тела, и их очень большое количество. Задействовали всю мощность больницы", - добавил Андрющенко.

Что предшествовало

Ранее сегодня днем стало известно, что в оккупированном Мариуполе, в частности, в Приморском районе города, раздались взрывы. При этом сами российские захватчики заявляли о работе систем противовоздушной обороны в районе поселка Никольское. Также была информация о "прилете".

Позже стало известно, что в результате обстрелов в Мариуполе предварительно было попадание по базированию оккупантов, были повреждены до 5 единиц техники, а также ПВО захватчиков. Отмечалось также, что удар пришелся на полигон возле поселка Старый Крым и базирование захватчиков возле военкомата в Никольском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине Взрывы
NEWS
Удар по Харькову: количество пострадавших перевалило за 50
Удар по Харькову: количество пострадавших перевалило за 50
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины