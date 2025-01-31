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Удари по НПЗ створюють майже колапс у Росії, - експерт

Фото: удари по НПЗ створюють майже колапс у Росії (росЗМІ)
Автор: Дмитро Олійник, Наталія Гурковська

Сили оборони постійно завдають ударів по НПЗ в Росії. Таким чином створюють майже колапс у нафтогазової промисловості.

Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"У росіян є термінал Усть-Луга, по ньому завдавали удари минулого року, на якийсь час він був закритий, але в травні вони його знову запустили. І тут оці удари, які ми завдали по НПЗ... Рязанський НПЗ - це десь 18 млн тонн на рік, Кстовський - 17 млн, Волгоградський - десь 14 млн тонн", - перелічив він.

За словами експерта, якщо взяти загальну потужність Росії на рівні 340-380 млн тонн переробки, то вони десь 54% від цього переробляють. Крім того, удар по нафтоперекачувальній станції призвів до того, що Усть-Луга зупинила роботу "і немає чого качати", а це "більш цікаво", тому що це показує дуже високу ефективність ударів Сил оборони. 

"В нафтогазовій отраслі дуже важлива регулярність і диверсифікація поставок. А якщо у тебе одна труба і з неї нічого не ллється, то яку б ти не мав велику потужність, нічого не буде получатися. А якщо подивитися на НПЗ, які ми уразили, то тут така цікава цифра - Росія за рік десь споживає 10 млн тонн авіаційного гасу - це і цивільна, і військова авіація. Так от Рязанський НПЗ дає десь 2 млн тонн, Кстово теж десь стільки ж, Волгоградський НПЗ не менше 1 млн тонн", - додає Криволап.

Виходить, як зазначає він, на досить тривалий період росіяни залишаться без авіаційного гасу, а літати їм треба далі, бо вони перенесли літаки десь за 700 км, "щоб не дай боже не прилетіли "Бобри".

"Тобто ми створюємо майже колапс цієї нафтогазової промисловості", - констатує ескперт.

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, в ніч на 31 січня українські воїни атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ. Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії.

Також 29 січня безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Після цього, як повідомляє Bloomberg, через атаку перекачування нафти через російський балтійський порт Усть-Луга призупинилося.

Крім того, в ніч на 29 січня дрони успішно атакували нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижегородської області Росії. Усі чотири дрони досягли цілей.

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