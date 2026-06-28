Удари по логістиці РФ в Криму є частиною багатоступеневої операції, - Плетенчук

Удари України по російській логістиці в окупованому Криму є частиною багатоступеневої операції, яка триває роками.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, виконання цього плану є доволі успішним.

"Ми спостерігаємо черговий етап багатоступеневої операції. Мова навіть не про місяці, а роки. Спочатку була знищена військово-морська логістика, потім - залізничні пароми, паралельно знищувалося ППО та об’єкти у так званому сухопутному коридорі", - розповів Плетенчук.

Атаки на Крим

Нагадаємо, останнім часом українські дрони все частіше атакують російські об'єкти та мости у тимчасово окупованому Криму.

Так, атаки України по Криму та Керченській переправі 20 червня вразили російську ППО, об'єкти зберігання пального та три автомобільні пороми. Це поглиблює проблеми з постачанням на півострові.

У ніч на 25 червня Сили безпілотних систем України здійснили масштабну атаку на півострів. Українські дрони уразили майже 40 військових та логістичних об'єктів окупантів, серед яких опинилися Таврійська ТЕС, великі електропідстанції, радіолокаційні станції, а також нафтобаза у Джанкої.

26 червня окупаційна влада півострова оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території всього Криму та міста Севастополь.

Цьому кроку передувала резонансна заява президента України Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що операція України щодо Криму є чітко прорахованою.

Він підкреслив, що якщо партнери по G7 нададуть Україні необхідні засоби, про які йшли переговори, Київ оперативно створить умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.

У ISW наголошували, що удари по мостах заблокували наземні шляхи до Криму і ускладнюють підготовку Росії до наступальних операцій.