Удары по логистике РФ в Крыму являются частью многоступенчатой операции, - Плетенчук

Удары Украины по российской логистике в оккупированном Крыму являются частью продолжающейся многолетней операции.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, выполнение этого плана довольно успешным.

"Мы наблюдаем очередной этап многоступенчатой операции. Речь даже не о месяцах, а годах. Сначала была уничтожена военно-морская логистика, потом - железнодорожные паромы, параллельно уничтожалось ПВО и объекты в так называемом сухопутном коридоре", - рассказал Плетенчук.

Атаки на Крым

Напомним, в последнее время украинские дроны все чаще атакуют российские объекты и мосты во временно оккупированном Крыму.

Так, атаки Украины по Крыму и Керченской переправе 20 июня поразили российскую ПВО, объекты хранения горючего и три автомобильных парома. Это усугубляет проблемы со снабжением на полуострове.

В ночь на 25 июня Силы беспилотных систем Украины совершили масштабную атаку на полуостров. Украинские дроны поразили почти 40 военных и логистических объектов кафиров , среди которых оказались Таврическая ТЭС, крупные электроподстанции, радиолокационные станции, а также нефтебаза в Джанкое.

26 июня оккупационные власти полуострова объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории всего Крыма и города Севастополя.

Этому шагу предшествовало резонансное заявление президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что операция Украины по Крыму четко просчитана.

Он подчеркнул, что если партнеры по G7 предоставят Украине необходимые средства, о которых шли переговоры, Киев оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.

В ISW отмечали, что удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и затрудняют подготовку России к наступательным операциям.