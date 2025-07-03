Удары по Ирану отбросили его ядерную программу на два года, - Пентагон
Авиационные удары Израиля и Соединенных Штатов по объектам Ирана отбросили его ядерную программу на два года.
Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.
"Это (удары США и Израиля - ред.) задержало процесс на один-два года. Я думаю, что, вероятно, ближе к двум годам", - заявил Парнелл.
Он добавил, что удар США имел психологический эффект, поскольку для его осуществления были использованы бомбардировщики, способные летать без перерыва почти 37 часов. Также, по его словам, были уничтожены объекты, которые Иран использовал для производства обогащенного урана.
"Это не только обогащенный уран, центрифуги или что-то подобное. Мы уничтожили компоненты, которые им были нужны для создания бомбы. И если учесть все эти факторы, то да, мы считаем, что ядерный потенциал Ирана был серьезно ослаблен. Даже их амбиция создать бомбу потерпела поражение", - добавил спикер Пентагона.
Война Израиля и Ирана
Напомним, что Израиль и Иран достигли перемирия после 12-дневной вооруженной эскалации.
В ходе операции Израиль нанес удары по хорошо защищенным иранским ядерным объектам, используя беспилотники и авиацию, пытаясь остановить развитие ядерной программы Тегерана.
В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы израильских городов.
Кроме того, ночью 22 июня Соединенные Штаты атаковали три иранских ядерных объекта, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Вскоре Трамп и ряд других чиновников заявляли, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Однако согласно СМИ, по данным американской разведки, это не так.
Издание CNN сообщало, что во время удара по одному из иранских ядерных объектов не применялись противобункерные бомбы, которые обычно используют для поражения хорошо укрепленных подземных целей.
В ответ президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, назвав их новости фейковыми.
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