ua en ru
Нд, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удари по Харкову - це натяк. У ЦПД назвали головну мету атак РФ на місто

Харків, Неділя 26 травня 2024 09:57
UA EN RU
Удари по Харкову - це натяк. У ЦПД назвали головну мету атак РФ на місто Фото: атакуючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Нещадно обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну. Голові Кремля Володимиру Путіну потрібно нагромадити сили для продовження агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Мета Росії не змінилася. Удари по Харкову є свідомим геноцидом. Ключова мета Путіна - знищення українського народу та окупація земель. Удари по Харкову - це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість РФ заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій", - пояснив він.

Коваленко підкреслив, що мета знищення України і приєднання територій до РФ лишається ключовим завданням Путіна.

"Це потрібно розуміти. І не обманювати себе. Інструментарій терору входить в цей план. Протидія - дзеркальна відповідь, достатня кількість зброї", - додав він.

Обстріли Харкова

Російські війська постійно обстрілюють Харків уже понад два роки, з масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Найчастіше окупанти запускають ракети і б'ють з артилерії по Харкову з Бєлгородської області.

Ситуація загострилася після того, як РФ почала наступ у прикордонних районах Харківської області. 25 травня російські війська вдарили по "Епіцентру" та по центру Харкова.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ за гіпермаркетом у Харкові зросла до 12. Десять з них поки не впізнано. Травми отримали 43 особи. Крім того, через атаку по центру міста того ж дня постраждали 25 людей, серед них 14-річний хлопець. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи
Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію