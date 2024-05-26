Удари по Харкову - це натяк. У ЦПД назвали головну мету атак РФ на місто
Нещадно обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну. Голові Кремля Володимиру Путіну потрібно нагромадити сили для продовження агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Мета Росії не змінилася. Удари по Харкову є свідомим геноцидом. Ключова мета Путіна - знищення українського народу та окупація земель. Удари по Харкову - це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість РФ заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій", - пояснив він.
Коваленко підкреслив, що мета знищення України і приєднання територій до РФ лишається ключовим завданням Путіна.
"Це потрібно розуміти. І не обманювати себе. Інструментарій терору входить в цей план. Протидія - дзеркальна відповідь, достатня кількість зброї", - додав він.
Обстріли Харкова
Російські війська постійно обстрілюють Харків уже понад два роки, з масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Найчастіше окупанти запускають ракети і б'ють з артилерії по Харкову з Бєлгородської області.
Ситуація загострилася після того, як РФ почала наступ у прикордонних районах Харківської області. 25 травня російські війська вдарили по "Епіцентру" та по центру Харкова.
За останніми даними, кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ за гіпермаркетом у Харкові зросла до 12. Десять з них поки не впізнано. Травми отримали 43 особи. Крім того, через атаку по центру міста того ж дня постраждали 25 людей, серед них 14-річний хлопець. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.
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