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Удары по Харькову – это намек. В ЦПД назвали главную цель атак РФ на город

Харьков, Воскресенье 26 мая 2024 09:57
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Удары по Харькову – это намек. В ЦПД назвали главную цель атак РФ на город Фото: атакуя Харьков, Россия пытается склонить Украину к переговорам (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Нещадно обстреливая Харьков, Россия пытается склонить Украину к переговорам, чтобы заморозить войну. Главе Кремля Владимиру Путину нужно накопить силы для продолжения агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Цель России не изменилась. Удары по Харькову сознательный геноцид. Ключевая цель Путина - уничтожение украинского народа и оккупация земель. Удары по Харькову - это намек, что они не прекратятся, если Украина не сядет за стол переговоров, что дало бы возможность РФ заморозить войну и накопить силы для новой войны в нужный момент и оккупации большего количества наших территорий", - пояснил он.

Коваленко подчеркнул, что цель уничтожения Украины и присоединение территорий к РФ остается ключевой задачей Путина.

"Это нужно понимать. И не обманывать себя. Инструментарий террора входит в этот план. Противодействие - зеркальный ответ, достаточное количество оружия", – добавил он.

Обстрелы Харькова

Российские войска постоянно обстреливают Харьков уже больше двух лет, с масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Чаще всего оккупанты запускают ракеты и бьют с артиллерии по Харькову с Белгородской области.

Ситуация обострилась после того, как РФ начала наступление в приграничных районах Харьковской областию 25 мая российские войска ударили по "Эпицентру" и по центру Харькова.

По последним данным, количество погибших в результате авиаудара РФ по гипермаркету в Харькове возросло до 12. Десять из них пока не опознаны. Травмы получили 43 человека. Кроме того, из-за атаки по центру города в тот же день пострадали 25 человек, среди них 14-летний парень. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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