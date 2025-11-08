Удари по енергетиці, вибухи в Дніпрі та на сході: все про комбіновану атаку РФ по Україні

Головне:

за даними моніторингових каналів ворог бє по Україні дронами, також були пуски "Калібрів" та "Кинджалів"

двічі за ніч ворог підіймав у повітря МіГи

у Києві та кількох областях введено екстрені відключення світла, графіки не діють

за даними Міненерго, під ударом енергетика

у Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

Чим атакувала РФ

Для атаки по Україні ворог застосовує ударні дрони, також були пуски "Калібрів" та "Кинджалів".

Масштабна тривога по Україні вже оголошувалась двічі за ніч через зліт кількох МіГів. Зокрема, за даними моніторингових каналів, під час першої тривоги у повітрі могло бути 7 МіГів.

Енергетика

Близько першої години ночі почали зявлятися повідомлення від енергетиків про екстрені відключення світла у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. Зазначимо, при екстрених відключеннях графіки не діють.

Також аварійні відключення світла ввели в Сумській області. У Харківобленерго також повідомили про аварійні відключення, "щоб не перевантажувати енергосистему внаслідок обстрілу".

Пізніше у Міненерго повідомили, що ворог масовано атакує енергетику. Саме через це у низці областей введено відключення світла.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізції ситуації в енергосистемі", - повідомили в Міненерго.

Дніпро та область

Серія вибухів пролунала у Дніпрі, місто масовано атакували дрони, а також балістика.

За даними Дніпропетровської ОДА, у Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, зруйновано квартири та виникла пожежа. Станом на 02:30 відомо про 7 постраждалих, зокрема дітей 2 і 13 років.

Крім того, повідомляється про пожежу у Самарівському районі, у Синельниківському районі руйнувань зазнала інфраструктура. Вибухи лунали і в Павлограді.

Харківська область

Як повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, в передмісті Харкова було зафіксовано ворожі ракетні удари. Інформація про постраждалих не надходила.