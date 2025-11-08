Удари по енергетиці, вибухи в Дніпрі та на сході: все про комбіновану атаку РФ по Україні

В ніч на 8 листопада РФ знову атакувала Україну дронами та ракетами. Про вибухи повідомляють, зокрема, у Дніпрі, Харківській та Сумській областях.
Все що відомо на зараз про комбіновану атаку ворога - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Для атаки по Україні ворог застосовує ударні дрони, також були пуски "Калібрів" та "Кинджалів".
Масштабна тривога по Україні вже оголошувалась двічі за ніч через зліт кількох МіГів. Зокрема, за даними моніторингових каналів, під час першої тривоги у повітрі могло бути 7 МіГів.
Близько першої години ночі почали зявлятися повідомлення від енергетиків про екстрені відключення світла у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. Зазначимо, при екстрених відключеннях графіки не діють.
Також аварійні відключення світла ввели в Сумській області. У Харківобленерго також повідомили про аварійні відключення, "щоб не перевантажувати енергосистему внаслідок обстрілу".
Пізніше у Міненерго повідомили, що ворог масовано атакує енергетику. Саме через це у низці областей введено відключення світла.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізції ситуації в енергосистемі", - повідомили в Міненерго.
Серія вибухів пролунала у Дніпрі, місто масовано атакували дрони, а також балістика.
За даними Дніпропетровської ОДА, у Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, зруйновано квартири та виникла пожежа. Станом на 02:30 відомо про 7 постраждалих, зокрема дітей 2 і 13 років.
Крім того, повідомляється про пожежу у Самарівському районі, у Синельниківському районі руйнувань зазнала інфраструктура. Вибухи лунали і в Павлограді.
Як повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, в передмісті Харкова було зафіксовано ворожі ракетні удари. Інформація про постраждалих не надходила.