Удари по енергетиці України: у Раді назвали збитки від останніх обстрілів

Масований обстріл Росією 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків. Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.
За словами Гетманцева, втрати економіки внаслідок російських обстрілів колосальні. Якщо говорити про конкретні цифри, то останні російські обстріли призвели до мільярда доларів прямих збитків.
"Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися”, - сказав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців виїхати з країни у разі можливості заради економії електроенергії.
Тим часом сьогодні 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла.
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