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Удари по енергетиці України: у Раді назвали збитки від останніх обстрілів

Фото: у Раді назвали збитки від останніх обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Масований обстріл Росією 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків. Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.

За словами Гетманцева, втрати економіки внаслідок російських обстрілів колосальні. Якщо говорити про конкретні цифри, то останні російські обстріли призвели до мільярда доларів прямих збитків.

"Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися”, - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців виїхати з країни у разі можливості заради економії електроенергії.

Тим часом сьогодні 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла.

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