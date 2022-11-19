Удары по энергетике Украины: в Раде назвали ущерб от последних обстрелов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева в эфире телемарафона.

По словам Гетманцева, потери экономики в результате российских обстрелов колоссальны. Если говорить о конкретных цифрах, то последние российские обстрелы привели к миллиарду долларов прямому ущербу.

"Если мы говорим в цифрах ВВП, то Министерство экономики уже скорректировало свой макропрогноз в сторону увеличения падения ВВП до 39% в октябре. То есть вследствие атак в октябре, соответственно в ноябре атаки не уменьшились, а увеличились. Поэтому падение будет продолжаться", - сказал он.