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Українців закликали подумати над виїздом з України заради економії електроенергії

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Субота 19 листопада 2022 14:24
Українців закликали подумати над виїздом з України заради економії електроенергії Фото: українців закликали подумати над виїздом з України заради економії електроенергії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українців закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання, є ключем для її збереження.

"Якщо вони (українці, - ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив гендиректор ДТЕК.

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла.

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