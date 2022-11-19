Українців закликали подумати над виїздом з України заради економії електроенергії

Українців закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання, є ключем для її збереження.

"Якщо вони (українці, - ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив гендиректор ДТЕК.

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.