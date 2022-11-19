Українців закликали подумати над виїздом з України заради економії електроенергії
Українців закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.
За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання, є ключем для її збереження.
"Якщо вони (українці, - ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив гендиректор ДТЕК.
Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла.
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