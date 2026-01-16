Удари по енергетиці України не пришвидшили просування РФ на фронті, - розвідка Естонії
Попри удари РФ по енергетичній системі України, просування росіян на фронті на початку 2026 року сповільнилось, порівняно з кінцем 2025-го.
Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Він зауважив, що минулого тижня інтенсивність боєзіткнень на фронті знизилася у порівнянні з попереднім тижнем, але країна-агресорка продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру.
"Минулого тижня відбувалося в середньому 170 бойових зіткнень на день, що дещо менше, ніж попереднього тижня, коли їх було близько 200. Водночас просування підрозділів РФ на початку цього року було повільнішим, ніж у листопаді та грудні минулого року", - зазначив Ківісельг.
За його словами, основний фокус росіян залишився незмінним. Зокрема, окупанти найактивніше штурмують в напрямках Покровська та Мирнограда, а також у напрямках Запоріжжя та Гуляйполя.
"Російським підрозділам вдалося просунутися в північній частині Харківської області, у напрямках Слов'янська, Костянтинівки та Покровська, а також у західній частині Запорізької області", - зазначив він.
Ківісельг додав, що Збройним силам України протягом останнього тижня вдалося просунутись в Куп'янському районі.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 224 460 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб.
Крім того, українські воїни знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, 527 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 180 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спецтехніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.