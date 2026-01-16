ua en ru
Удары по энергетике Украины не ускорили продвижение РФ на фронте, - разведка Эстонии

Эстония, Пятница 16 января 2026 18:38
Удары по энергетике Украины не ускорили продвижение РФ на фронте, - разведка Эстонии Фото: темпы продвижения россиян на фронте замедлились (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Несмотря на удары РФ по энергетической системе Украины, продвижение россиян на фронте в начале 2026 года замедлилось по сравнению с концом 2025-го.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он отметил, что на прошлой неделе интенсивность боестолкновений на фронте снизилась по сравнению с предыдущей неделей, но страна-агрессор продолжала атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

"На прошлой неделе происходило в среднем 170 боевых столкновений в день, что несколько меньше, чем на предыдущей неделе, когда их было около 200. В то же время продвижение подразделений РФ в начале этого года было медленнее, чем в ноябре и декабре прошлого года", - отметил Кивисельг.

По его словам, основной фокус россиян остался неизменным. В частности, оккупанты активно штурмуют в направлениях Покровска и Мирнограда, а также в направлениях Запорожья и Гуляйполя.

"Российским подразделениям удалось продвинуться в северной части Харьковской области, в направлениях Славянска, Константиновки и Покровска, а также в западной части Запорожской области", - отметил он.

Кивисельг добавил, что Вооруженным силам Украины в течение последней недели удалось продвинуться в Купянском районе.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 224 460 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек.

Кроме того, украинские воины обезвредили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, 527 беспилотников оперативно-тактического уровня, 180 единиц автомобильной техники, две единицы спецтехники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

