Удари по Ємену покликані послабити військовий потенціал хуситів, - прем'єр Британії

"Королівські ВПС завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені. В останні місяці вони здійснили серію небезпечних і дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, погрожуючи британським та іншим міжнародним судам, що викликало серйозні порушення життєво важливого торгівлі. призвело до зростання цін на сировинні товари", – зазначив Сунак.

За його словами, незважаючи на неодноразові попередження міжнародного співтовариства, хусіти продовжували нападати на Червоне море.

"Сполучене Королівство завжди виступатиме за свободу судноплавства та вільний рух торгівлі. Тому ми зробили обмежені дії з метою самооборони разом зі Сполученими Штатами за неоперативної підтримки з боку Нідерландів, Канади та Бахрейну проти цілей, пов'язаних з цими атаками, щоб послабити військовий потенціал хуситів і захистити глобальне судноплавство", - додав він.

Прем'єр Британії також зазначив, що Королівський флот продовжить патрулювати Червоне море у рамках багатонаціональної операції "Страж процвітання", щоб стримати подальшу агресію хуситів.

Удари США та союзників з баз хуситів у Ємені

Сполучені Штати та Британія сьогодні вночі, 12 січня, завдали серію авіаударів центрами зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені. За даними ЗМІ, удари по угрупованню хуситів у західній частині Ємену завдавали американські та британські літаки, а також ракети наземного нападу "Томагавк", запущені з кораблів ВМС США в Червоному морі.

Незабаром удари підтвердив президент США Джо Байден. За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.

Причиною для завдання удару стали акти аргесії хуситів проти судів у Червоному морі. Так, у листопаді 2023 року хусіти почали атакувати кораблі у Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник, який прямував до торговельного судна.