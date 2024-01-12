Удары по Йемену призваны ослабить военный потенциал хуситов, - премьер Британии

"Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене. В последние месяцы они осуществили серию опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим международным судам, что вызвало серьезные нарушения жизненно важного торгового маршрута и привело к росту цен на сырьевые товары", - отметил Сунак.

По его словам, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжили совершать нападения в Красном море.

"Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободное движение торговли. Поэтому мы предприняли ограниченные действия в целях самообороны вместе с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке со стороны Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", - добавил он.

Премьер Британии также отметил, что Королевский флот продолжит патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции "Страж процветания", чтобы сдержать дальнейшую агрессию хуситов.

Удары США и союзников по базам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты и Британия сегодня ночью, 12 января, нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене. По данным СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносились американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения "Томагавк", запущенными с кораблей ВМС США в Красном море.

Вскоре удары подтвердил президент США Джо Байден. По его словам, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.

Причиной для нанесения удара стали акты аргессии хуситов против судов в Красном море. Так, в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.