Удари дронів по аеродромах РФ відтягнули атаку на Україну, - Буданов

Україні вдалось відтягнули атаку Російської Федерації. Цьому допомогли удари дронів, що були спрямовані по аеродромах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Нещодавно дрони дійшли до певних аеродромів РФ, до "Оленьї" і так далі. Є уражені бомбардувальники. Це дозволило відтягнути принаймні на кілька днів удари по нам", - пояснив керівник ГУР.

Буданов зауважив, що удари, які були направлені по російських аеродромах тимчасово затримали атаку Росії по Україні.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця, анонімні джерела РБК-Україна заявили про атаку дронів української розвідки на нафтопереробний завод, а також три військові аеродроми Росії.

Пізніше розвідка офіційно підтвердила удари України по військових аеродромах РФ та навіть назвали дану операцію "олімпійським досягнення".

Нещодавно стало відомо, що під час удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.