ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удари дронів по аеродромах РФ відтягнули атаку на Україну, - Буданов

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 23:01
UA EN RU
Удари дронів по аеродромах РФ відтягнули атаку на Україну, - Буданов Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україні вдалось відтягнули атаку Російської Федерації. Цьому допомогли удари дронів, що були спрямовані по аеродромах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Буданов зауважив, що удари, які були направлені по російських аеродромах тимчасово затримали атаку Росії по Україні.

"Нещодавно дрони дійшли до певних аеродромів РФ, до "Оленьї" і так далі. Є уражені бомбардувальники. Це дозволило відтягнути принаймні на кілька днів удари по нам", - пояснив керівник ГУР.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця, анонімні джерела РБК-Україна заявили про атаку дронів української розвідки на нафтопереробний завод, а також три військові аеродроми Росії.

Пізніше розвідка офіційно підтвердила удари України по військових аеродромах РФ та навіть назвали дану операцію "олімпійським досягнення".

Нещодавно стало відомо, що під час удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Війна Росії проти України
NEWS
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку