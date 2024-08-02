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Удары дронов по аэродромам РФ оттянули атаку на Украину, - Буданов

Украина, Пятница 02 августа 2024 23:01
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Удары дронов по аэродромам РФ оттянули атаку на Украину, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украине удалось оттянуть атаку Российской Федерации. Этому помогли удары дронов, которые были направлены по аэродромам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Буданов отметил, что удары, которые были направлены по российским аэродромам временно задержали атаку России по Украине.

"Недавно дроны дошли до определенных аэродромов РФ, до "Оленьи" и так далее. Есть пораженные бомбардировщики. Это позволило оттянуть по крайней мере на несколько дней удары по нам", - пояснил руководитель ГУР.

Напомним, что в конце прошлого месяца, анонимные источники РБК-Украина заявили об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод, а также три военных аэродрома России.

Позже разведка официально подтвердила удары Украины по военным аэродромам РФ и даже назвали данную операцию "олимпийским достижением".

Недавно стало известно, что во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

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Кирилл Буданов ГУР Война России против Украины
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