UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удари по базах окупантів. З'явились подробиці вибухів у Маріуполі

Фото: з'явились подробиці вибухів у Маріуполі (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталія Гурковська

Наслідком вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області стали удари по базах загарбників.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"Близько першої години ночі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало не менше 10 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що  вибухи лунали на околицях міста, а місцеві інформресурси зазначають, що повітряні цілі нібито були збиті системами ППО.

"Ймовірно, обстрілювалися російські військові бази, які там розташовуються. Чи були влучання у якісь об'єкти, наразі інформації немає", - констатують у міськраді.

Вибухи у Маріуполі

У Маріуполі в ніч проти 24 квітня пролунала затяжна серія вибухів. Вони лунали на околицях міста, ймовірно, що їх епіцентром став Маріупольський район.

"Бавовни" були досить потужними, оскільки вони долинули і до Бердянська. Зокрема, було чути більше п'яти гучних вибухів. Особливо голосно було у селах Осипенко, Новопетрівка, Червоне поле.

Як припустив Андрющенко, не виключені пуски з кораблів в Азовському морі, що може пояснити широке поширення звуку. Додамо, що за даними на 24 квітня, в Азовське море РФ вивела один корабель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВибухВійна в УкраїніВибухи