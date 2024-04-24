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Удары по базам оккупантов. Появились подробности взрывов в Мариуполе

Фото: появились подробности взрывов в Мариуполе (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталия Гурковская

Следствием взрывов во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области стали удары по базам захватчиков.

Оэтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет, Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Около часа ночи во временно оккупированном Мариуполе прозвучало не менее 10 взрывов", - говорится в сообщении горсовета.

Известно, что взрывы раздавались на окраинах города, а местные информресурсы отмечают, что воздушные цели якобы были сбиты системами ПВО.

"Вероятно, обстреливались российские военные базы, которые там располагаются. Были попадания в какие-то объекты, пока информации нет", - констатируют в горсовете.

Среди раненых офицеры РФ

Как добавил Андрющенко, шесть попаданий зафиксированы в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов.

"На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все - лица офицерского состава", - рассказал он.

Передислокация сил

Как добавил советник мэра, в Мангушской и Никольской части района Россия срочно передислоцирует оккупантов с территории ферм и складов в лесополосы.

Взрывы в Мариуполе

В Мариуполе в ночь на 24 апреля прогремела затяжная серия взрывов. Они раздавались на окраинах города, вероятно, их эпицентром стал Мариупольский район.

"Хлопки" были достаточно мощными, поскольку они донеслись и до Бердянска. В частности, было слышно больше пяти громких взрывов. Особенно громко было в селах Осипенко, Новопетровка, Красное поле.

Как предположил Андрющенко, не исключены пуски с кораблей в Азовском море, что может объяснить столь широкое распространение звука. Добавим, что по данным на 24 апреля в Азовское море РФ вывела один корабль.

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