Ударами все не закінчиться. Буданов спрогнозував проведення наземної операції в Криму

Він зазначив, що важливість сьогоднішньої спецоперації із висадкою розвідників в Криму полягала у тому, щоб люди повірили у нашу перемогу не лише на материковій Україні, але в Криму.

"Щоб згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув. І коли проводяться певні удари по Криму, то цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення додому. Скоро всі дочекаються повернення додому", - сказав керівник ГУР.

Буданов також зауважив, що війна буде продовжуватися до повної перемоги України та встановлення контролю над всією нашою територією станом на 1991 рік. Він підкреслив, що іншого шляху, окрім як повернення наших територій, не існує.

"Який це буде варіант - питання абсолютно не до мене. Єдине, що можу сказати, що без використання сил нічого тут зробити не реально", - додав він.

Висадка ГУР в Криму

Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що сьогоднішня вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів знаходиться в зоні досяжності для проведення операцій нашими силами.

Окрім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили в Криму український прапор.

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