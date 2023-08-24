Ударами все не закончится. Буданов спрогнозировал проведение наземной операции в Крыму

Он отметил, что важность сегодняшней спецоперации с высадкой разведчиков в Крыму заключалась в том, чтобы люди поверили в нашу победу не только на материковой Украине, но и в Крыму.

"Чтобы вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл. И когда производятся определенные удары по Крыму, то этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение домой. Скоро все дождутся возвращения домой", - сказал руководитель ГУР.

Буданов также отметил, что война будет продолжаться до полной победы Украины и установления контроля над всей нашей территорией на 1991 год. Он подчеркнул, что другого пути, кроме возвращения наших территорий, не существует.

"Какой это будет вариант - вопрос абсолютно не ко мне. Единственное, что могу сказать, что без использования сил ничего здесь сделать не реально", - добавил он.

Высадка ГУР в Крыму

Сегодня СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около 5:00 возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Представители ГУР в комментарии РБК-Украина сообщили, что сегодняшняя вылазка носила характер рейда. Она показала, что полуостров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.

Кроме того, во время спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.

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