UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар ЗСУ по штабу росіян в Мелітополі: ЗМІ геолокували місце та показали наслідки

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 19 вересня, українські воїни завдали удару по штабу росіян в тимчасово окупованому Мелітополі. Ймовірно обстріл було здійснено по одному із цехів заводу "Автоколорліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з висновками журналістів, удар було завдано по одному із цехів заводу "Автоколорліт", який розташований за 5 кілометрів від центру міста. Порівнюючи супутникові знімки цеху 18 й 19 вересня, можна відмітити  сліди від ударів на його даху.

 

Фото: Удар ЗСУ по штабу росіян в Мелітополі: ЗМІ геолокували місце та показали наслідки (t.me/svoboda_radio)

Ситуація в Мелітополі

Вчора, 19 вересня, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про щонайменше 5 гучних вибухів в місті. Як він відзначив "ППО росіян не встигає працювати". Водночас він відзначив, що найгучніше було в районі "Автоколорліту". 

Через деякий час СтратКом ЗСУ підтвердило завдання удару по штабу російських терористів. Водночас місце розташування штабу не уточнювалось. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольВійна в Україні