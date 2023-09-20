Вчора, 19 вересня, українські воїни завдали удару по штабу росіян в тимчасово окупованому Мелітополі. Ймовірно обстріл було здійснено по одному із цехів заводу "Автоколорліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Згідно з висновками журналістів, удар було завдано по одному із цехів заводу "Автоколорліт", який розташований за 5 кілометрів від центру міста. Порівнюючи супутникові знімки цеху 18 й 19 вересня, можна відмітити сліди від ударів на його даху.
Фото: Удар ЗСУ по штабу росіян в Мелітополі: ЗМІ геолокували місце та показали наслідки (t.me/svoboda_radio)
Ситуація в Мелітополі
Вчора, 19 вересня, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про щонайменше 5 гучних вибухів в місті. Як він відзначив "ППО росіян не встигає працювати". Водночас він відзначив, що найгучніше було в районі "Автоколорліту".
Через деякий час СтратКом ЗСУ підтвердило завдання удару по штабу російських терористів. Водночас місце розташування штабу не уточнювалось.
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