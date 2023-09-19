ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у районі Мелітополя (відео)
Сили оборони України сьогодні, 19 вересня, завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Збройні сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулось близько 07:00.
Що цьому передувало
Мелітопольський міський голова Іван Федоров сьогодні заявляв, що зранку в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.
"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів", - написав Федоров.
За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".
Ситуація в Мелітополі
Російські війська окупували Мелітополь у перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом в місті часто чують "прильоти" по базах російських військ.
Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.
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