ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у районі Мелітополя (відео)

Сили оборони України сьогодні, 19 вересня, завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"Збройні сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось близько 07:00.

Що цьому передувало

Мелітопольський міський голова Іван Федоров сьогодні заявляв, що зранку в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів", - написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".

Ситуація в Мелітополі

Російські війська окупували Мелітополь у перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом в місті часто чують "прильоти" по базах російських військ.

Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.