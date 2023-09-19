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ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у районі Мелітополя (відео)

Мелітополь, Вівторок 19 вересня 2023 16:25
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ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у районі Мелітополя (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 19 вересня, завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Збройні сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось близько 07:00.

Що цьому передувало

Мелітопольський міський голова Іван Федоров сьогодні заявляв, що зранку в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати. Місцеві жителі повідомляють про понад п'ять вибухів", - написав Федоров.

За його словами, найгучніше було в районі "Автокольорлиту".

Ситуація в Мелітополі

Російські війська окупували Мелітополь у перші місяці повномасштабного вторгнення. Однак останнім часом в місті часто чують "прильоти" по базах російських військ.

Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

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