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Удар ВСУ по штабу россиян в Мелитополе: СМИ геолоцировали место и показали последствия

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 19 сентября, украинские воины нанесли удар по штабу россиян во временно оккупированном Мелитополе. Вероятно, обстрел был произведен по одному из цехов завода "Автоколорлит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно выводам журналистов, удар был нанесен по одному из цехов завода "Автоколорлит", расположенному в 5 километрах от центра города. Сравнивая спутниковые снимки цеха 18 и 19 сентября можно заметить следы от ударов на его крыше.

 

Фото: Удар ВСУ по штабу россиян в Мелитополе: СМИ геолоцировали место и показали последствия (t.me/svoboda_radio)

Ситуация в Мелитополе

Вчера, 19 сентября, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о по меньшей мере 5 громких взрывах в городе. Как он отметил, "ПВО россиян не успевает работать". В то же время он отметил, что громче всего было в районе "Автоколорлита".

Через некоторое время СтратКом ВСУ подтвердило нанесение удара по штабу российских террористов. В то же время местонахождение штаба не уточнялось.

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