Удар ЗСУ по Севастополю. Гуменюк оцінила пошкодження російських кораблів

"За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, скоріш за все, великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна - ушкодження досить суттєві і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими і хизувався той самий судноремонтний завод", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, Севастопольський судноремонтний завод також постраждав внаслідок удару, тому поки окупантам ніде ремонтувати свої ушкоджені кораблі.

Речницю також наголосила. що ворожі кораблі у Чорному морі продовжують маневрувати, щоб сховатися від можливих атак.

"Вони зараз побоюються, що пункти базування для них вже не є такі безпечні, як вони раніше для себе думали. Зараз можемо спостерігати їх розосередження по Чорному морю. Корабельне угруповування тримається в районі, який поки що вважає для себе більш-менш безпековим - це на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега", - пояснила Гуменюк

Як зазначила речниця, ситуація з ремонтом Кримського мосту складна, оскільки не дозволяють погодні умови, а обстановка постійно напружується. За її словами, альтернативні шляхи логістики, які намагається використати ворог, відстежуються українськими військовими.

"Також ті мости, які називають Чонгарським, Генічеським – вони також не здатні функціонувати в повній потужності, вони ледь витримують пасажирські перевезення", - додала речниця.

Атака на російські кораблі у Севастополі

Вчора, 13 вересня, в окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Їх чули у районі судноремонтного заводу, а російське Міноборони відразу заявило про атаку.

Головне управління розвідки Міноборони у коментарі РБК-Україна підтвердило, що у Севастополі було уражено великий десантний корабель та підводний човен росіян. За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Збройні сили Україна також заявили про удар по кораблях РФ та портовій інфраструктурі у Корабельній бухті Севастополя.

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