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Удар ВСУ по Севастополю. Гуменюк оценила повреждение российских кораблей

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне вряд ли смогут восстановить десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". Они были повреждены в результате удара ВСУ по Севастополю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"По предварительным оценкам экспертов, из того, что мы уже могли увидеть, скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. То, что касается подлодки - повреждения достаточно существенные и восстановление их требует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и хвастался тот же судоремонтный завод", - отметила она.

По словам Гуменюк, Севастопольский судоремонтный завод также пострадал в результате удара, поэтому пока оккупантам негде ремонтировать свои поврежденные корабли.

Спикер также подчеркнула, что вражеские корабли в Черном море продолжают маневрировать, чтобы укрыться от возможных атак.

"Они сейчас опасаются, что пункты базирования для них уже не так безопасны, как они раньше для себя думали. Сейчас можем наблюдать их рассредоточение по Черному морю. Корабельная группировка держится в районе, который пока считает для себя более-менее безопасной - это на расстоянии 100 морских миль от контролируемого Украиной берега", - объяснила Гуменюк

Как отметила спикер, ситуация с ремонтом Крымского моста сложная, поскольку не позволяют погодные условия, а обстановка постоянно напряженная. По ее словам, альтернативные пути логистики, которые пытается использовать враг, отслеживаются украинскими военными.

"Также те мосты, которые называют Чонгарским, Геническим - они также не способны функционировать в полной мощности, они едва выдерживают пассажирские перевозки", - добавила спикер.

Атака на русские корабли в Севастополе

Вчера, 13 сентября, в оккупированном россиянами Севастополе прогремели взрывы. Их слышали в районе судоремонтного завода, а российское Минобороны сразу заявило об атаке.

 

Главное управление разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина подтвердило, что в Севастополе был поражен большой десантный корабль и подлодка россиян. По сообщениям из сети известно, что повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Вооруженные силы Украины также заявили об ударе по кораблям РФ и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя.

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