Удар ЗСУ по Джанкою: з'явилися супутникові знімки аеродрому в Криму

Військові Збройних сил України днями завдали ракетного удару по окупованому Джанкою. Сьогодні в мережі з'явились перші супутникові знімки з наслідками ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
На знімках Planet Labs за 19 квітня видно наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої.
Зокрема на знімках можна побачити пошкодження біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.
Українська розвідка розповіла, що внаслідок удару ЗСУ ворог втратив пускові установки до ЗРК С-400, радіолокаційні станції та не тільки.
Західні ЗМІ пов'язали удар по Джанкою з підготовкою до удару України по Кримському мосту, який зокрема за даними The Guardian відбудеться вже в першій половині поточного року.
РБК-Україна своєю чергою запитало в експерта, якою була мета удару ЗСУ по Джанкою.
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