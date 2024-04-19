Удар ЗСУ по Джанкою: з'явилися супутникові знімки аеродрому в Криму

Удар військових по Джанкою

Українська розвідка розповіла, що внаслідок удару ЗСУ ворог втратив пускові установки до ЗРК С-400, радіолокаційні станції та не тільки.

Західні ЗМІ пов'язали удар по Джанкою з підготовкою до удару України по Кримському мосту, який зокрема за даними The Guardian відбудеться вже в першій половині поточного року.

РБК-Україна своєю чергою запитало в експерта, якою була мета удару ЗСУ по Джанкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.