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Удар ВСУ по Джанкою: появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму

Иллюстративное фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины на днях нанесли ракетный удар по оккупированному Джанкою. Сегодня в сети появились первые спутниковые снимки с последствиями ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На снимках Planet Labs за 19 апреля видны последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое.

 

В частности, на снимках можно увидеть повреждения возле боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

Удар военных по Джанкою

Украинская разведка рассказала, что в результате удара ВСУ враг потерял пусковые установки в ЗРК С-400, радиолокационные станции и не только.

Западные СМИ связали удар по Джанкою с подготовкой к удару Украины по Крымскому мосту, который в частности по данным The Guardian состоится уже в первой половине текущего года.

РБК-Украина в свою очередь спросила у эксперта, какова была цель удара ВСУ по Джанкою.

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ДжанкойВойна России против Украины