Удар ВСУ по Джанкою: появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму

Удар военных по Джанкою

Украинская разведка рассказала, что в результате удара ВСУ враг потерял пусковые установки в ЗРК С-400, радиолокационные станции и не только.

Западные СМИ связали удар по Джанкою с подготовкой к удару Украины по Крымскому мосту, который в частности по данным The Guardian состоится уже в первой половине текущего года.

РБК-Украина в свою очередь спросила у эксперта, какова была цель удара ВСУ по Джанкою.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.