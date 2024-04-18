Удар ЗСУ по аеродрому в Джанкої: Юсов розповів перші деталі про наслідки

"Є вже більш деталізована інформація по ураженням. Сьогодні вона буде офіційно оприлюднена. Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної і протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про ураження літаків та особового складу", - сказав він.

Юсов підкреслив, що вся інформація буде більш детально оприлюднена згодом.

"Це справді важлива масштабна успішна операція Збройних сил України", - підкреслив спікер ГУР.

Атака на аеродром у Джанкої

17 квітня у тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Джанкої, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти" в районі місцевого аеродрому та пожежу. В Україні не поспішали коментувати подію.

Так, речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк лише зазначила, що аеродром окупантів, будучи військовим об'єктом РФ, - законна мета для ударів українських сил оборони, а сезон "бавовни" триває.

Вже ввечері джерела РБК-Україна підтвердили, що удар по аеродрому в Джанкої - результат успішних дій ЗСУ. Але наслідки та результати удару ще точно не відомі. У свою чергу, партизани "Атеш" заявили, що ударом, як мінімум, вражені С-400 і район пункту управління РФ на аеродромі в Джанкої.