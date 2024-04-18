Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: Юсов рассказал первые детали о последствиях

"Есть уже более детализированная информация по поражениям. Сегодня она будет официально обнародована. Да, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, уничтожены радиолокационные системы, есть информация о поражениях самолетов и личного состава", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что вся информация будет более подробно обнародована впоследствии.

"Это действительно важная масштабная успешная операция Вооруженных сил Украины", - подчеркнул спикер ГУР.

Атака на аэродром в Джанкое

17 апреля во временно оккупированном Крыму, в частности, в Джанкое, прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилетах" в районе местного аэродрома и пожаре. В Украине не спешили комментировать произошедшее.

Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк только отметила, что аэродром оккупантов, являясь военным объектом РФ, - законная цель для ударов украинских сил обороны, а сезон "хлопков" продолжается.

Уже к вечеру источники РБК-Украина подтвердили, что удар по аэродрому в Джанкое - результат успешных действий ВСУ. Но последствия и результаты удара еще точно не известны. В свою очередь, партизаны "Атеш" заявили, что ударом, как минимум, поражены С-400 и район пункта управления РФ на аэродроме в Джанкое.