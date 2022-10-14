Удар по житловому будинку у Миколаєві: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

Миколаївські рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів житлового будинку, куди вчора прилетіла російська ракета. Пошукову операцію завершено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.
Загалом внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві загинули семеро людей.
"Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинули 8 миколаївців: семеро мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування", - повідомив мер.
Також він зазначив, що внаслідок російської атаки пошкодження отримали 4 багатоповерхові будинки. В одному з них, куди потрапила ракета, пошкоджено два під'їзди.
Нагадаємо, що вчора окупанти масово обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.
Крім того, російська ракета потрапила до рятувальної човникової станції. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.