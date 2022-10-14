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Удар по житловому будинку у Миколаєві: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло

Фото: рятувальна операція після ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Миколаївські рятувальники дістали ще одне тіло з-під завалів житлового будинку, куди вчора прилетіла російська ракета. Пошукову операцію завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича.

Загалом внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві загинули семеро людей.

"Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинули 8 миколаївців: семеро мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування", - повідомив мер.

Також він зазначив, що внаслідок російської атаки пошкодження отримали 4 багатоповерхові будинки. В одному з них, куди потрапила ракета, пошкоджено два під'їзди.

Нагадаємо, що вчора окупанти масово обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

Крім того, російська ракета потрапила до рятувальної човникової станції. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.

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Миколаївракетный удар