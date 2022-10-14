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Удар по жилому дому в Николаеве: спасатели достали из-под завалов еще одно тело

Фото: спасательная операция после ракетного удара по жилому дому в Николаеве (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Николаевские спасатели достали еще одно тело из-под завалов жилого дома, куда вчера прилетела российская ракета. Поисковая операция завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

В общей сложности в результате ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибли семь человек.

"Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства", - сообщил мэр.

Также он отметил, что вследствие российской атаки повреждения получили 4 многоэтажных дома. В одном из них, куда попала ракета, повреждены два подъезда.

Напомним, что вчера оккупанты массированно обстреляли Николаев. Прилет был в пятиэтажный жилой дом.

Кроме того, российская ракета попала в в спасательную челночную станцию. Под завалами спасатели нашли тело мужчины.

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Николаевракетный удар