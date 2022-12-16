Удар по житловому будинку в Кривому Розі: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої

Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла. Рятувальники дістали тіло жінки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Дніпро Обласний ".

За словами голови Криворізької РДА Євгена Ситниченка,наразі відомо про 13 поранених людей.

Зазначається, що тіло жінки виявили на першому поверсі під плитами. Ще раніше стало відомо й про загибель її чоловіка.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі. За останніми даними кількість постраждалих зросла до восьми, серед них троє неповнолітніх.

Також в Броварській громаді Київської області уламки російської ракети впали на житлові будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.