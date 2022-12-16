Удар по жилому дому в Кривом Роге: спасатели достали тело еще одной погибшей

Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Число погибших в результате российского удара по жилому дому в Кривом Роге возросло. Спасатели достали тело женщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр Областной".

Как пишет издание, спасатели продолжают искать ребенка погибшей. Тело женщины обнаружили на первом этаже под плитами. Еще раньше стало известно и о гибели ее мужа. По словам главы Криворожской РГА Евгения Ситниченко, пока известно о 13 раненых людях.