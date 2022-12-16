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Удар по жилому дому в Кривом Роге: спасатели достали тело еще одной погибшей

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Пятница 16 декабря 2022 17:55
Удар по жилому дому в Кривом Роге: спасатели достали тело еще одной погибшей Фото: удар по жилому дому в Кривом Роге (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате российского удара по жилому дому в Кривом Роге возросло. Спасатели достали тело женщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр Областной".

Как пишет издание, спасатели продолжают искать ребенка погибшей.

Тело женщины обнаружили на первом этаже под плитами. Еще раньше стало известно и о гибели ее мужа.

По словам главы Криворожской РГА Евгения Ситниченко, пока известно о 13 раненых людях.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге. По последним данным, количество пострадавших возросло до восьми, среди них трое несовершеннолетних.

Также в Броварской общине Киевской области обломки российской ракеты упали на жилые дома.

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