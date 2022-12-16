Удар по житловому будинку в Кривому Розі: кількість постраждалих зросла

Під час масованого ракетного обстрілу по Україні, росіяни влучили ракетою по житловому будинку в Кривому Розі. На жаль, кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Фото: удар по житловому будинку в Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Ранковий удар по Кривому Рогу забрав життя двох людей. Восьмеро - поранені . Всі у лікарні. Серед постраждалих троє маленьких дітей - трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка", - пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фото: удар по житловому будинку в Кривому Розі (t.me/dsns_telegram/11927)

Зазначається, що під завалами можуть ще перебувати цивільні.

Як пише ДСНС, до ліквідації наслідків залучені 24 людини особового складу й 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Фото: удар по житловому будинку в Кривому Розі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

"Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці", - написав заступник керівника Офісу президента.

Наразі відомо про 2 загиблих, ще 6 отримали поранення, серед них 3 дітей.

Як пише Тимошенко, внаслідок удару було зруйновано один з п‘яти під‘їздів.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня в режимі онлайн. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.