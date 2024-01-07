Удар по житловому будинку в Дніпрі: в ДСНС показали фото наслідків російської атаки

Зазначається, що через атаку ворожих дронів у Дніпрі пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі. Надзвичайники врятували шістьох людей, з яких двоє дітей. Загиблих немає.

"До ліквідації наслідків ворожої атаки по місту залучено 45 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - заявили у відомстві.

Атака дронів на Дніпропетровську область

Російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками вчора ввечері, 6 січня. В місті лунали вибухи. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки дронів постраждав будинок, де проживали 22 родини.

Згодом стало відомо, що силами протиповітряної оборони було знищено 7 ворожих дронів в Дніпровському та Нікопольському районах області.