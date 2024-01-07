Удар по жилому дому в Днепре: в ГСЧС показали фото последствий российской атаки

Российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Днепр вчера вечером, 6 января. В результате был поврежден жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.
Отмечается, что из-за атаки вражеских дронов в Днепре повреждено жилое здание и уничтожены легковые автомобили. Чрезвычайники спасли шесть человек, из которых двое детей. Погибших нет.
"К ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены 45 спасателей и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - заявили в ведомстве.
Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками вчера вечером, 6 января. В городе раздавались взрывы. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки дронов пострадал дом, где проживали 22 семьи.
Впоследствии стало известно, что силами противовоздушной обороны было уничтожено семь вражеских дронов в Днепровском и Никопольском районах области.
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