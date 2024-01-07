Удар по жилому дому в Днепре: в ГСЧС показали фото последствий российской атаки

Отмечается, что из-за атаки вражеских дронов в Днепре повреждено жилое здание и уничтожены легковые автомобили. Чрезвычайники спасли шесть человек, из которых двое детей. Погибших нет.

"К ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены 45 спасателей и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - заявили в ведомстве.

Атака дронов на Днепропетровскую область

Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками вчера вечером, 6 января. В городе раздавались взрывы. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки дронов пострадал дом, где проживали 22 семьи.

Впоследствии стало известно, что силами противовоздушной обороны было уничтожено семь вражеских дронов в Днепровском и Никопольском районах области.