Удар по жилому дому в Харькове: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска в ночь на 12 сентября нанесли ракетный удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
По словам мера, в результате обстрела жилой дом частично разрушен.
"Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен", - написал он.
Также Терехов рассказал, что ночью в городе спасательные службы восстановили водоснабжение, а метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Напомним, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.
Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.
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