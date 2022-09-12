RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по житловому будинку в Харкові: є загиблий і поранені

Фото: внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Харкові є загиблий (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська в ніч на 12 вересня завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

За словами мера, в результаті обстрілу житловий будинок частково зруйнований.

"Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - написав він.

Також Терехов розповів, що вночі в місті рятувальні служби відновили водопостачання, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківракетный удар