Удар по житловому будинку в Харкові: є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська в ніч на 12 вересня завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.
За словами мера, в результаті обстрілу житловий будинок частково зруйнований.
"Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - написав він.
Також Терехов розповів, що вночі в місті рятувальні служби відновили водопостачання, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.
Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.
Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.
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