Удар по житловому будинку в Харкові: є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська в ніч на 12 вересня завдали ракетного удару по житловому будинку в Харкові. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

За словами мера, в результаті обстрілу житловий будинок частково зруйнований.

"Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На даний момент відомо про одного загиблого і двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - написав він.

Також Терехов розповів, що вночі в місті рятувальні служби відновили водопостачання, а метро і наземний електротранспорт працюють в штатному режимі.