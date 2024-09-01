UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по зерновозах під Сумами: росіяни придумали фейк із Суджею

Фото: росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни поширюють фейк щодо атаки на колону зерновозів у Сумському районі. Нібито, це була військова техніка, яка прямувала у Суджу Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

"Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу", - йдеться у повідомленні. 

У прокуратурі зазначають, що на фото удару РФ по колоні зерновозів, чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля. 

 

 

Удар РФ по колоні зерновозів у Сумській області

Окупанти ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі 31 серпня. Один водій загинув, ще четверо були поранені.

У ніч на 1 вересня російські загарбники запустили по Україні ракету "Іскандер-М" та 11 дронов-камікадзе. Як зазначили пізніше у Повітряних силах ЗСУ, під удар РФ потрапили зерно та аграрний сектор.

Крім цієї атаки, у Миколаївській області розпочалася пожежа на складі для зберігання зерна. Її вже загасили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область