Удар по зерновозах під Сумами: росіяни придумали фейк із Суджею

Удар РФ по колоні зерновозів у Сумській області

Окупанти ракетою атакували колону зерновозів у Сумському районі 31 серпня. Один водій загинув, ще четверо були поранені.

У ніч на 1 вересня російські загарбники запустили по Україні ракету "Іскандер-М" та 11 дронов-камікадзе. Як зазначили пізніше у Повітряних силах ЗСУ, під удар РФ потрапили зерно та аграрний сектор.

Крім цієї атаки, у Миколаївській області розпочалася пожежа на складі для зберігання зерна. Її вже загасили.

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