Удар по зерновозам под Сумами: россияне придумали фейк с Суджей

Россияне распространяют фейк по атаке на колонну зерновозов в Сумском районе. Якобы это была военная техника, которая направлялась в Суджу Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
"Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что на фото удара РФ по колонне зерновозов, четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля.
Оккупанты ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе 31 августа. Один водитель погиб, еще четверо были ранены.
В ночь на 1 сентября росссийские захватчики запустили по Украине ракету "Искандер-М" и 11 дронов-камикадзе. Как отметили позже в Воздушных силах ВСУ, под удар РФ попали зерно и аграрный сектор.
Помимо этой атаки, в Николаевской области начался пожар на складе для хранения зерна. Его уже потушили.
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