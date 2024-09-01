Удар по зерновозам под Сумами: россияне придумали фейк с Суджей

Удар РФ по колонне зерновозов в Сумской области

Оккупанты ракетой атаковали колонну зерновозов в Сумском районе 31 августа. Один водитель погиб, еще четверо были ранены.

В ночь на 1 сентября росссийские захватчики запустили по Украине ракету "Искандер-М" и 11 дронов-камикадзе. Как отметили позже в Воздушных силах ВСУ, под удар РФ попали зерно и аграрный сектор.

Помимо этой атаки, в Николаевской области начался пожар на складе для хранения зерна. Его уже потушили.

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