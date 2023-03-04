Удар по Запоріжжю: кількість жертв зросла, загинула 8-місячна дитина з родиною

Рятувальники продовжують пошук постраждалих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі. Кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Також рятівники деблокували тіла 11 загиблих, серед яких 8-місячна дитина. Дівчинка загинула разом з родиною.

"Комунальні служби вивезли понад 511 тонн будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у ніч на 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Ще зранку було відомо про 10 загиблих, з яких одна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.