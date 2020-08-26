"УДАР" выразил поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы

Фото: Оксана Юринец (klichko.org)

В то же время, отмечают в партии, от результатов местных выборов будет зависить способность Украины давать отпор внешним угрозам

События в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов.

Об этом на съезде партии "УДАР", который проходит в Киеве, заявила представитель львовской ячейки политсилы, депутат парламента 8 созыва Оксана Юринец.

"Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов. "УДАР" является солидарным с народом Беларуси в отстаивании свободы, демократии и человеческого достоинства", - отметила Юринец.

Она напомнила, что и украинскому народу пришлось пережить немало испытаний: оккупацию Крыма, войну, которую развернула Россия на востоке страны.

Поэтому, по ее убеждению, именно и от результатов местных выборов зависит способность Украины давать решительный отпор внешним угрозам.

"Только достойные люди должны представлять интересы граждан на местах и преодолеть то недоверие к власти, которое царит сегодня в обществе. Вопросы образования, качественного медицинского обслуживания, рост благосостояния людей - это не просто условия имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, это - часть высоких европейских стандартов, которые должны почувствовать украинцы. И новая местная власть здесь является определяющей. Мир не ждет аутсайдеров, мир очень быстро меняется. Появляются новые вызовы, как например пандемия. И здесь наш лидер, городской голова Киева Виталий Кличко показал, как должна действовать власть, как правильно коммуницировать с обществом и вместе противодействовать опасности. Сильные, профессиональные, преданные управленцы на местах - наша цель и залог сильной Украины. Я верю в особое предназначение Украины в ХХІ-м веке. Верю в силы каждого, кто идет бок о бок с "УДАРом" на местные выборы", - добавляет Юринец.

Она также отметила, что именно команда "УДАРа" в парламенте была локомотивом, который работал над получением Украиной безвиза с Европейским союзом, а также была активным участником переговоров по расширению сотрудничества с НАТО.

Напомним, на прошлой неделе Европейский союз решил ввести санкции против ответственных за фальсификацию выборов и избиение протестующих в Беларуси.

Как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, Брюссель в ближайшее время наложит санкции на "значительное число" лиц в Беларуси.

Но предполагается, что ЕС может столкнуться с проблемой введения санкций против Беларуси, причиной может стать позиция Греции и Кипра, которые хотят европейских санкций против Турции.